ВВП Украины упал меньше, чем предполагалось Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Это немного больше, чем падение на 5,9% за первые пять месяцев года.



Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.



В министерстве оценивают падение ВВП за II квартал 2020 года ко II кварталу 2019 года на уровне 11%, что несколько меньше, чем ожидалось ранее - падение на уровне 14%.



По итогам января-мая 2020 года сокращения сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 7,7% (падение на 7,3% в январе-мае 2020 года).



"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемиологических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего чувствовался в апреле-мае 2020 года. И, сейчас, на фоне смягчения карантинных ограничений, постепенно начинает восстанавливаться", - говорится в обзоре.



Как отметили в Минэкономики, в июне отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта и строительная отрасль продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился. В то же время значительно меньшие площади уборки и ниже прошлогодней урожайность большинства сельскохозяйственных культур спровоцировали в июне значительное падение объемов производства в сельском хозяйстве.



Напомним, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года.



По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.



Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.



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