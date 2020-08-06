Зеленский поручил Шмыгалю оценить безопасность приватизации госпредприятий

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля оценить работу государственный предприятий стратегического значения. Президент настаивает на обеспечении мер, которые исключат отчуждение стратегически важных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В частности, правительство должно выявить и устранить факторы, которые блокируют работу стратегически важных предприятий, а также разработать меры которые исключат их необоснованное отчуждения.
Кроме этого, В.Зеленский просит оценить влияние приватизации предприятий на экономическую безопасность страны. В частности, публичного акционерного общества "Мотор Сич".
"О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично", - добавили в Офисе президента.
Напомним, в прошлом году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций предприятия "Мотор Сич". Как отметили в компании, китайская сторона обязалась инвестировать в завод 250 млн долл. При этом продажа акций "Мотор Сичи" китайской компании вызвала возмущение у США, которые заявили, что это будет способствовать наращиванию военной мощи Китая.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал продажу "Мотор Сичи" большой дипломатической игрой.