Украина стала активнее покупать бензин из Беларуси В январе-июле 2020 г. белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53,8 тыс. т или на 13,6%, до 450,5 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные.



Основной прирост ресурса пришелся на май-июль. В мае импорт белорусских бензинов составил 66 тыс. т, в июне — 97 тыс. т, в июле — 92 тыс. т. Тогда как в предыдущее месяцы 2020 г. объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45–50 тыс. т.



По итогам семи месяцев 2020 г., на 26%, до 138 тыс. т сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 7 месяцами 2019 г.



Участники рынка отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов "Белорусской нефтяной компанией" в пакете с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 г.



По данным "А-95", общий импорт автомобильных бензинов по итогам семи месяцев 2020 г. составил 593 тыс. т, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года — 586 тыс. т.



Как сообщалось, в июле Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 238,2 тыс. т дизельного топлива, притом что нормативным для данного направления является 180 тыс. т. По сравнению с июнем 2020-го рост составил 24% или 46,5 тыс. т. При этом доля белорусского ресурса в общем импорте выросла до 42,3%, против 35,4% в июне.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



