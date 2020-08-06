Зеленский предложит Раде утвердить минимальную зарплату в 5 тыс. грн

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", - сказала Ю.Ковалив.
Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.
"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила замглавы ОП.
Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.
"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", - сказала Ю.Ковалив.