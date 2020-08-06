Годовой тариф на газ для населения оказался менее выгодным, чем месячный Цена на природный газ для населения по тарифу "Годовой" значительно выше, чем цена по тарифу "Месячный". Об этом свидетельствуют данные на сайте НАК "Нафтогаз".



Стоимость газа по тарифу "Годовой" составляет 4,73 грн/куб. м, в то время как по тарифу "Месячный" - 3,24 грн/куб. м. Однако цена по месячному тариф меняется каждый месяц и может возрастать или уменьшаться в зависимости от сезона, в то время как цена по годовому тарифу - фиксированная.



Отметим, что сейчас все абоненты "Нафтогаза" обслуживаются по тарифу "Месячный". Однако с 15 августа они смогут перейти на тариф "Годовой" в личном кабинете.



Напомним, что, учитывая приближение отопительного сезона, "Нафтогаз" повышает цену на природный газ для населения. В августе газ подорожал на 0,27 грн/куб. м.



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