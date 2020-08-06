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Кабмин определил главные законы для получения доступа на рынок ЕС

06.08.20 15:09 , РБК Украина
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В Кабинете министров назвали ключевые законы, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде, которые позволят осуществить значительный прогресс в экономической интеграции Украины с Европейским Союзом. В частности, позволят расширить доступ нашего государства к рынку ЕС.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает правительственный портал.

"Это законопроекты о внутренних водных путях, об управлении отходами, а также ряд в аграрной сфере. Все они направлены на выполнение наших обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и позволят получить более широкий доступ к рынку ЕС, в том числе, через улучшение логистики", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что перечень ключевых законов уже включен в правительственно-парламентскую дорожную карту в сфере европейской интеграции. Ее уже вскоре передадут в Верховную Раду, чтобы выделить приоритетные первоочередные евроинтеграционные законопроекты на будущую парламентскую сессию.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль обсудил в Брюсселе закон о локализации для поддержки украинского машиностроения и заверил, что КМУ обратится в Раду для поиска сбалансированного решения по документу.

Так, принятый в первом чтении законопроект №3739 предусматривает, что при государственных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.

МинПром

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