Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Крупная китайская компания заинтересовалась гидроэнергетикой Украины

06.08.20 14:54 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Китайская компания, специализирующаяся на строительстве объектов гидроэнергетики,China Gezhouba Group Corporation имеет значительные инвестиционные интересы в Украине, сообщило посольство Украины в Китае по результатам встречи посла Сергея Камышева с главой правления CGGC Люй Цзесяном.

"С целью успешной реализации взаимных интересов руководству CGGC предоставлены рекомендации посольства относительно взаимодействия с заинтересованными органами власти в Украине, а также выражена готовность обеспечить дипломатическое сопровождение соответствующим инвестиционным проектам", – сообщается на странице посольства в Facebook.

Посольство уточнило, что китайская госкомпания осуществляет свою деятельность с 1970 года, специализируясь на строительстве объектов гидроэнергетики в Китае и за его пределами. Ее визитной карточной стало строительство самой большой в мире дамбы Three Gorges (провинция Хубей). На сегодня компания является участником похожих проектов во всем мире, осуществляя их строительство и софинансирование. В Киеве работает украинский офис компании.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов развития гидроэнергетики подписало ряд меморандумов с турецкими компаниями Dogus Insaat Ve Ticaret AS и Özaltin Holding, китайскими – China Gezhouba Group International Engineering (CGGC), China Machinery Engineering Corporation (CMEC), Powerchina International Group Limited, China National Electric Engineering Co., Ltd. (CNEEC), немецкими – Amos Finance AG і Inpec Ingineering GmbH.

"Укргидроэнерго" сообщило, что имеет ряд перспективных проектов, которые находятся на этапе проектно-исследовательских работ и строительство которых планируется начать в среднесрочной перспективе. Среди них – строительство Каневской ГАЭС и третья очередь Днестровской ГАЭС.

При этом в ЧАО отметили, что для реализации этих проектов с участием иностранных инвесторов необходимо предоставить государственные гарантии.

В компании подчеркнули, что Верховная Рада, не поддержав 13 июля в первом чтении проект закона №3659 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год, тем самым поставила под угрозу дальнейшую реализацию проектов строительства ГАЭС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:59
Украина стала активнее покупать бензин из Беларуси
15:42
Зеленский предложит Раде утвердить минимальную зарплату в 5 тыс. грн
15:25
Годовой тариф на газ для населения оказался менее выгодным, чем месячный
15:09
Кабмин определил главные законы для получения доступа на рынок ЕС
14:47
Заготовка металлолома в Украине снизилась на 18,4%
14:38
Европейские металлурги оказались в чрезвычайном положении из-за пандемии
14:23
Nippon Steel будет бороться за свои активы в Южной Корее
14:02
В первом полугодии АМКР инвестировал в развитие производства 117,2 млн долл
13:45
Немецкие экологи обратились в суд из-за достройки Северного потока-2
13:23
ЕВРАЗ за полгода потерял 18% прибыли, но выплатит дивиденды
13:01
20% госпредприятий приносят в казну только убытки
12:46
Украина почти вдвое уменьшила транзит газа
12:31
Прибыль Toyota рухнула на 74%
12:12
В мире начало дорожать продовольствие
11:53
В Канаде запускают проект по добыче меди выщелачиванием
11:39
Корейские металлурги корректируют планы в сторону снижения выплавки
11:19
Укравтодор планирует построить 2,9 тыс км цементобетонных дорог
11:08
Южный ГОК нарастил выпуск концентрата
10:51
Один из подрядчиков Северного потока-2 отказался продолжать работу
10:37
Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%
05.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!