Европейские металлурги оказались в чрезвычайном положении из-за пандемии 5 августа Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) констатировала, что сталелитейная промышленность ЕС сейчас находится в "чрезвычайном положении" после того, как коронавирус ускорил спад на рынке стали. Об этом пишет Platts.



Видимое потребление стали в ЕС-28 сократилось на 12% в годовом исчислении в первом квартале - пятый квартал подряд после падения - вслед за падением на 10,8% в 4 квартале 2019 года в связи с условиями ведения бизнеса в производственном секторе ЕС, особенно в ключевой автомобильной промышленности, продолжает ухудшаться, говорится в заявлении Eurofer. Общее потребление в первом квартале в ЕС составило 37,6 млн тонн.



В связи с наступлением и продолжающимся воздействием коронавируса в будущих данных, вероятно, будут наблюдаться дальнейшие резкие падения, поскольку меры по закрытию, предпринимаемые правительствами, начиная с марта, "сильно повлияли" на производственную активность и использование стали в промышленных секторах. По словам представителей Ассоциации, прогнозы потребления стали, а также общие экономические перспективы в ЕС и мире в настоящее время были снижены.



Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт отметил, что "имеющиеся данные подтверждают, что кризис, начавшийся в 2019 году, усугубился коронакризисом, из-за чего сектор сейчас находится в состоянии чрезвычайного положения".



Ассоциация заявила, что продолжающийся спад спроса на сталь привел к пятому последовательному падению внутренних поставок в ЕС в первом квартале (на 8%, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года).



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