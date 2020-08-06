В первом полугодии АМКР инвестировал в развитие производства 117,2 млн долл В первом полугодии меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" вложил в развитие производства 117,2 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Как сообщается, из этой суммы операционные затраты составили 55,6 млн долл., а капитальные превысили 61,6 млн долл.



"В настоящее время ключевым инвестиционным проектом "АрселорМиттал Кривой Рог" является строительство современной фабрики окомкования, благодаря работе которой можно будет закрыть два аглоцеха. Уже практически завершены инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Заключен договор с подрядной организацией, которая обеспечивает выполнение подготовки территории, а также проведены финальные технико-коммерческие переговоры на проектирование и поставку основного оборудования. Мощность новой фабрики – до 5 млн тонн окатышей в год. Объем инвестиций АрселорМиттал в данный проект – около 300 млн долл.", - говорится в сообщении.



Предприятие продолжает реконструкцию агломерационного цеха № 2. Модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№ 1, 4, 5, 6.. Модернизация агломашины № 2 запланирована на осень, а агломашина № 3 будет остановлена на реконструкцию к концу текущего года. Весь проект по обновлению второго агломерационного цеха оценивается в 180 млн долл.



Также продолжаются пусконаладочные работы на новых машинах непрерывного литья заготовок №№ 2, 3. Стоимость строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год составляет более 160 млн долл.



Проводятся работы и в горном департаменте предприятия – на 13-ой секции рудообогатительной фабрики № 2 успешно опробован пилотный проект по повышению качества концентрата с 65% до 68% содержания железа. Здесь установлены новые гидроциклоны производства MULTOTEC (ЮАР). Затраты компании составили 330 тыс. долл. Также завершена подготовка территории строительства нового отвала "Степной-2".



Помимо этого, выполнены проекты по ремонту инфраструктуры и энергооборудования: котла № 4 ТЭЦ № 2, здания мелкосортного стана 250-4 второго сортопрокатного цеха и фасада конвертерного цеха. На предприятии подан газ по новой нитке газопровода коксового газа к потребителям метпроизводства, восстановлена дамба аккумулирующей емкости цеха водоснабжения и завершено строительство дополнительных ж/д путей от ковшевого отделения конвертерного цеха до отделения непрерывной разливки стали, что обеспечило безопасность перевозок на участке движения стальковшей.



В пресс-службе напомнили, что в 2019 году капитальные и операционные затраты АМКР составили 415,4 млн долл. За 14 лет работы в Украине общие инвестиции компании АрселорМиттал составили 9,7 млрд долл. (4,8 млрд долларов – сумма приобретения предприятия в ходе приватизации + 4,9 млрд долларов – инвестиции в развитие производства).



МинПром



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