Немецкие экологи обратились в суд из-за достройки Северного потока-2

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в заявлении организации, передает Deutsche Welle.
DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.
Немецкие экологи считают, что при первоначальном изучении заявки не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа".
Организация отмечает, что при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода.
Однако, по мнению экологов, такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.
По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа.
"Мы уверены, что "Северный поток- 2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", – заявил представитель организации.
Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они "подтверждают воздействие трубопровода на наш климат".