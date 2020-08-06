ЕВРАЗ за полгода потерял 18% прибыли, но выплатит дивиденды В I полугодии 2020 г. ЕВРАЗ получил $1,073 млрд EBITDA по МСФО, показатель снизился на 27,6% в годовом измерении. Полугодовая выручка группы снизилась на 18,8% и составила 4,983 млрд долл., сообщается в отчете компании о финансовых результатах.



Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 49%, до 513 млн долл. против 344 млн долл. годом ранее. По итогам первого полугодия 2020 года чистый долг Evraz составил 3,73 млрд долл. Capex за полугодие вырос на 9%, до 337 млн долл.



По итогам текущего года капзатраты запланированы на уровне 800 млн долл.



Совет директоров ЕВРАЗа утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 291,37 млн долл. - по 0,2 долл. на акцию, сообщила компания. Это "отражает уверенность совета директоров в финансовом положении и перспективах группы", отмечается в сообщении.



Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 21 августа, выплата запланирована на 2 октября.



Дивидендная политика ЕВРАЗа, принятая в марте 2018 года, подразумевает распределение между акционерами не менее 300 млн долл. с выплатами два раза в год равными траншами (если коэффициент чистый долг/EBITDA не превысит 3х).



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