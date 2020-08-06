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20% госпредприятий приносят в казну только убытки

06.08.20 13:01 , Укринформ
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В Украине каждое пятое государственное предприятие является убыточным. Об этом заявил в эфире телеканала "ДОМ" заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко, передает Укринформ.

По словам К.Кошеленко, каждое пятое государственное предприятие – убыточно, а общая сумма убытка государственных предприятий за 2019 год – 170 млрд грн. Общая сумма задолженностей по зарплате на этих госпредприятиях составляет 2,9 млрд грн.

Замглавы Фонда госимущества считает, что эти цифры говорят о том, что ранее управление объектами государственного имущества производилось неэффективно и в ущерб государству.

"И когда говорят, что так давайте сделаем его эффективным, это на самом деле такое лукавство. Потому что эффективные менеджеры, в том числе назначенные ранее теми политиками прошлых лет в чьих-то интересах, они и работали в чьих-то интересах. Когда государственное – оно ничьё. И когда ничьё, то не нужно его покупать или брать в аренду, чтобы зарабатывать. Достаточно просто управлять – посадить своего директора, а он обеспечит у кого нужно закупки, кому нужно продажи, что-то ещё подкрутит внутри. И таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч. Например, отель "Днипро" до продажи приносил за 2019 год чуть больше 200 тыс. грн. прибыли за весь 2019 год. Другие подобные отели зарабатывают десятки миллионов гривен. Мы понимаем, что-либо здесь было бездарное управление, либо это сознательно деньги выводились не туда", – заявил он.

МинПром

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