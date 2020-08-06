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Украина почти вдвое уменьшила транзит газа

06.08.20 12:46 , РБК Украина
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Компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года прокачала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом". Это на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, с начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 79%.

По данным ОГТСУ, в западном направлении было прокачано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу - 2,2 млрд куб. м, в Словакию - 20,4 млрд куб. м, Венгрию - 5,1 млрд куб. м.

В ОГТСУ отметили, что в июле 2020 года во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода "Северный поток", по которому по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, Газпром не увеличивал объемы транзита по украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд куб. м (-73%). Из них 0,4 млрд куб. м - в Румынию и 1,7 млрд куб. м - в Молдову.

По данным ОГТСУ, падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Напомним, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", составленная в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предполагает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

МинПром

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