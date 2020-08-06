Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В мире начало дорожать продовольствие

06.08.20 12:12 , РБК Украина
печать
размер текста:

Мировые цены на продовольствие в июле 2020 года повысились. Причем значительнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция. Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июле составило 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1,0% выше, чем в июле 2019 года. Цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,6% по сравнению с его июньским значением и достиг максимального за последние пять месяцев уровня.

Значение индекса цен на молочные продукты ФАО увеличилось на 3,5%, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Значение индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось по сравнению с его июньским уровнем: с одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в Соединенных Штатах Америки, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой - хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности.

Значение индекса цен на сахар ФАО выросло на 1,4%: обнадеживающие данные по объему производства сахара в Бразилии позволили лишь отчасти нивелировать последствия роста цен на энергоносители.

Июльское значение индекса цен на мясо ФАО оказалось на 1,8% ниже, чем месяц назад, и на 9,2% ниже соответствующего периода прошлого года.

Как сообщалось ранее, мировые цены на продовольствие в марте 2020 года резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:31
Прибыль Toyota рухнула на 74%
11:53
В Канаде запускают проект по добыче меди выщелачиванием
11:39
Корейские металлурги корректируют планы в сторону снижения выплавки
11:19
Укравтодор планирует построить 2,9 тыс км цементобетонных дорог
11:08
Южный ГОК нарастил выпуск концентрата
10:51
Один из подрядчиков Северного потока-2 отказался продолжать работу
10:37
Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%
10:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал медицинское оборудование двум кременчугским больницам
10:19
Коронавирус сильно ударил по горнопромышленникам Перу
10:03
Американская Steel Dynamics купила в Мексике поставщика лома
09:58
В июле китайские металлурги нарастили выпуск нержавейки
09:30
Норникель считает неточным расчет штрафа за разлив дизтоплива
09:03
Еврокомиссия закрыла лазейку для импорта некоторых видов китайского проката
08:46
На юге Украины могут построить водородный завод
08:02
Потребление стали в ЕС падает пятый квартал подряд
05.08.20
18:05
Шмыгаль расскажет мэрам, что такое правильный карантин
17:46
В Украине будут по-новому считать стоимость автомобилей
17:27
Банки снизили ставки по депозитам в гривне
17:09
Укргаздобыча никак не запустит в работу 11 скважин из-за бюрократии
16:50
Кабмин либерализовал грузовые перевозки между Украиной и Беларусью
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!