В мире начало дорожать продовольствие Мировые цены на продовольствие в июле 2020 года повысились. Причем значительнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция. Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).



Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июле составило 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1,0% выше, чем в июле 2019 года. Цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд.



Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,6% по сравнению с его июньским значением и достиг максимального за последние пять месяцев уровня.



Значение индекса цен на молочные продукты ФАО увеличилось на 3,5%, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.



Значение индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось по сравнению с его июньским уровнем: с одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в Соединенных Штатах Америки, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой - хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности.



Значение индекса цен на сахар ФАО выросло на 1,4%: обнадеживающие данные по объему производства сахара в Бразилии позволили лишь отчасти нивелировать последствия роста цен на энергоносители.



Июльское значение индекса цен на мясо ФАО оказалось на 1,8% ниже, чем месяц назад, и на 9,2% ниже соответствующего периода прошлого года.



Как сообщалось ранее, мировые цены на продовольствие в марте 2020 года резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.



Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.



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