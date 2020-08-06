В Канаде запускают проект по добыче меди выщелачиванием Канадская компания Taseko Mines получила разрешения экологических органов американского штата Аризона на строительство установки по коммерческой добыче меди методом подземного выщелачивания на руднике Florence Copper.



Технология, которую использует Taseko, предусматривает закачку в подземные пласты воды и химикатов и извлечение на поверхность раствора медных солей. Производство катодной меди осуществляется на поверхности по обычному методу SX/EW.



Компания в третьем квартале 2018 г. построила пилотную установку и в апреле 2019 г. получила первую партию катодной меди, отвечающей американским стандартам. При этом исследования показали, что в этой местности используемая технология не приводит к загрязнению подземных вод.



Как заявляет Taseko, проект Florence Copper отличается крайне низким уровнем капитальных затрат. Кроме того, при подземном выщелачивании потребляется на 90% меньше воды и на 70% меньше энергии, чем при использовании традиционных технологий добычи меди.



Предполагается, что необычный рудник будет действовать на протяжении 20 лет. Средний объем производства меди прогнозируется на уровне 38,6 тыс. т в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



