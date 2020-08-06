Южный ГОК нарастил выпуск концентрата Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-июле 2020 года нарастил выпуск железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 7,4 млн т.



Об этом сообщается на сайте предприятия.



В течении шести месяцев комбинат не производил агломерат.



В июле предприятие произвело 1,16 млн т ЖРК, что на 11,4% больше, чем в предыдущем месяце.



По итогам 2019 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 0,1% по сравнению с 2018-м – до 12,3 млн т. Выпуск агломерата за год упал на 45,8% – до 945,8 тыс. т.



Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



