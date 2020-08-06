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Южный ГОК нарастил выпуск концентрата

06.08.20 11:08 , ГМК Центр
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Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-июле 2020 года нарастил выпуск железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 7,4 млн т.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

В течении шести месяцев комбинат не производил агломерат.

В июле предприятие произвело 1,16 млн т ЖРК, что на 11,4% больше, чем в предыдущем месяце.

По итогам 2019 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 0,1% по сравнению с 2018-м – до 12,3 млн т. Выпуск агломерата за год упал на 45,8% – до 945,8 тыс. т.

Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.

МинПром

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