Белановский ГОК Ferrexpo передал медицинское оборудование двум кременчугским больницам Вчера, 5 августа 2020 года, больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспасер получили дорогостоящее медицинское оборудование в рамках программы помощи Ferrexpo от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.



Общая стоимость переданного оборудования составила около 2 млн. грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 миллионов гривен.



Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.



По словам руководителя Кременчугского онкодиспансера Владимира Севидова, такого аппарата нет в области, да и в Украине их можно пересчитать на пальцах. "С его помощью можно делать уникальные, "ювелирные" операции. Такое оборудование купить из бюджетных средств я бы не смог, потому огромное спасибо компании Ferrexpo за систематическую помощь и такой ценный подарок", - добавил он.



"Руководитель онкодиспансера обратился к нам с просьбой покупки данного оборудования и мы обеспечили эту потребность. Стоимость данного оборудования составила более 500 тыс. гривен", - отметил Юрий Химич, генеральный директор БГОКа.



Больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.



Как отметила директор больницы "Кременчугская" Оксана Корлякова, меценаты привезли новейшее дорогостоящее оборудование, которого очень не хватало медучреждению. "Ferrexpo помогает нам постоянно и мы уже обратились с очередной просьбой о покупке новой машины скорой помощи", - добавила она.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



