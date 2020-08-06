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Белановский ГОК Ferrexpo передал медицинское оборудование двум кременчугским больницам

06.08.20 10:33
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Вчера, 5 августа 2020 года, больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспасер получили дорогостоящее медицинское оборудование в рамках программы помощи Ferrexpo от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.

Общая стоимость переданного оборудования составила около 2 млн. грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 миллионов гривен.

Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.

По словам руководителя Кременчугского онкодиспансера Владимира Севидова, такого аппарата нет в области, да и в Украине их можно пересчитать на пальцах. "С его помощью можно делать уникальные, "ювелирные" операции. Такое оборудование купить из бюджетных средств я бы не смог, потому огромное спасибо компании Ferrexpo за систематическую помощь и такой ценный подарок", - добавил он.

"Руководитель онкодиспансера обратился к нам с просьбой покупки данного оборудования и мы обеспечили эту потребность. Стоимость данного оборудования составила более 500 тыс. гривен", - отметил Юрий Химич, генеральный директор БГОКа.

Больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.

Как отметила директор больницы "Кременчугская" Оксана Корлякова, меценаты привезли новейшее дорогостоящее оборудование, которого очень не хватало медучреждению. "Ferrexpo помогает нам постоянно и мы уже обратились с очередной просьбой о покупке новой машины скорой помощи", - добавила она.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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