Один из подрядчиков Северного потока-2 отказался продолжать работу Российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), ставшего мишенью американских санкций.



"Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" (АО "МРТС") не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", — сообщил РБК официальный представитель компании.



В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна". "АО "МРТС" не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах", — следует из комментария компании.



Бербоут-чартер (понятие определено в Кодексе торгового мореплавания России) предусматривает, что судовладелец за определенную плату и на определенный срок передает судно фрахтователю во временное пользование и владение без экипажа.



Баржа "Фортуна", которая (по данным сервиса Marine Traffic) сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками (например, отраслевым изданием ICIS, аналитической службой Platts Analyitcs и др.) как один из кандидатов на достройку "Северного потока-2", приостановленную в декабре 2019 года из-за американских санкций. В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.



Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский", то финальные работы могут занять около 53 дней.



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