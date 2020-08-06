Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Один из подрядчиков Северного потока-2 отказался продолжать работу

06.08.20 10:51 , РБК
печать
размер текста:

Российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), ставшего мишенью американских санкций.

"Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" (АО "МРТС") не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", — сообщил РБК официальный представитель компании.

В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна". "АО "МРТС" не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах", — следует из комментария компании.

Бербоут-чартер (понятие определено в Кодексе торгового мореплавания России) предусматривает, что судовладелец за определенную плату и на определенный срок передает судно фрахтователю во временное пользование и владение без экипажа.

Баржа "Фортуна", которая (по данным сервиса Marine Traffic) сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками (например, отраслевым изданием ICIS, аналитической службой Platts Analyitcs и др.) как один из кандидатов на достройку "Северного потока-2", приостановленную в декабре 2019 года из-за американских санкций. В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.

Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский", то финальные работы могут занять около 53 дней.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:19
Укравтодор планирует построить 2,9 тыс км цементобетонных дорог
11:08
Южный ГОК нарастил выпуск концентрата
10:37
Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%
10:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал медицинское оборудование двум кременчугским больницам
10:19
Коронавирус сильно ударил по горнопромышленникам Перу
10:03
Американская Steel Dynamics купила в Мексике поставщика лома
09:58
В июле китайские металлурги нарастили выпуск нержавейки
09:30
Норникель считает неточным расчет штрафа за разлив дизтоплива
09:03
Еврокомиссия закрыла лазейку для импорта некоторых видов китайского проката
08:46
На юге Украины могут построить водородный завод
08:02
Потребление стали в ЕС падает пятый квартал подряд
05.08.20
18:05
Шмыгаль расскажет мэрам, что такое правильный карантин
17:46
В Украине будут по-новому считать стоимость автомобилей
17:27
Банки снизили ставки по депозитам в гривне
17:09
Укргаздобыча никак не запустит в работу 11 скважин из-за бюрократии
16:50
Кабмин либерализовал грузовые перевозки между Украиной и Беларусью
16:27
Центрэнерго хочет получить контроль над перспективными шахтами
16:03
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
15:48
Локализация производства не должна затронуть товары из стран ЕС и ВТО – вице-премьер
15:36
ЭМСС изготовила корпус турбины для Славянской ТЭС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!