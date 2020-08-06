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Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%

06.08.20 10:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая японская металлургическая корпорация Nippon Steel в апреле-июне 2020 г. произвела 7,2 млн т стали, что уступает самому худшему квартальному показателю во время предыдущего кризиса 2008-2009 гг. (7,7 млн т).

Учитывая доли компании в совместных предприятиях, консолидированный объем выпуска составил 8,3 млн т, что на 33,3% меньше, чем в тот же период прошлого года.

В настоящее время у Nippon Steel из-за низкого спроса на стальную продукцию в стране простаивают шесть доменных печей из имеющихся пятнадцати. Причем две из них были остановлены в июле. Прекратили работу и четыре коксовых батареи.

Руководство Nippon Steel не ожидает существенного улучшения обстановки в третьем квартале, прогнозируя увеличение выплавки стали только до 7,7 млн. т. Только ближе к концу осени восстановление спроса со стороны автомобилестроения и других отраслей промышленности Японии, как ожидается, позволит корпорации повысить уровень загрузки своих мощностей до около 80%.

На вторую половину 2020/2021 финансового года (апрель/март) Nippon Steel прогнозирует рост производства стали до 16,9 млн. т. Но это будет на 13% меньше, чем годом ранее, из-за низкой активности в строительном секторе и ограниченных объемов экспорта. Всего в текущем финансовом году Nippon Steel рассчитывает выплавить около 32 млн. т стали, что будет примерно на 20% меньше, чем в предыдущем периоде.

В апреле-июне Nippon Steel получила чистый убыток в 42 млрд иен (немногим менее 400 млн долл.). А по итогам первой половины финансового года (апрель-сентябрь) финансовые потери корпорации могут достигнуть 200 млрд иен.

МинПром

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