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Норникель считает неточным расчет штрафа за разлив дизтоплива

06.08.20 09:30
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Гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") Сергей Липин направил письмо в Росприроднадзор, в котором заявил о неточностях при расчете ущерба за аварию под Норильском. Ведомство оценило его в рекордные 147,7 млрд руб (2 млрд долл). Свою оценку ущерба С.Липин не дал.

Обращение было направлено 4 августа и.о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора (готовило оценку ущерба) Виталию Нетребко и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, сообщает РБК.

В обращении не указывалась оценка размера штрафа, которую компания считает справедливой. В нем приводились только аргументы, почему она не согласна с методикой подсчета Росприроднадзора. В "Норникеле" сообщили, что компания хотела бы уточнить причиненный вред и урегулировать вопрос о его возмещении «внесудебно».

Напомним, 29 мая на предприятии "Норникеля" произошла авария, в результате которой разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд руб., "Норникель" с этой оценкой не согласился. В июле была одобрена поправка в Бюджетный кодекс, которая позволит перечислить компенсацию за ущерб в федеральный бюджет вместо регионального.

МинПром

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