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На юге Украины могут построить водородный завод

06.08.20 08:46
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Врио министра энергетики Ольга Буславец обсудила потенциальные проекты по строительству дата-центров и водородного завода в Украине с директором ООО "Н2" Андреем Жовнером и СЕО Yom Capital Ltd Уолтером Комареком, работающими в отрасли альтернативной энергетики.

Как сообщила пресс-служба ведомства на сайте в среду, инвесторов, в частности, интересует южный регион Украины, где наблюдается значительный профицит электроэнергии, сотрудничество с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

"Создание новых потребителей электроэнергии поможет загрузить незадействованные генерирующие мощности и разгрузить элементы системы передачи", – отметили в пресс-службе министерства.

В свою очередь, Буславец выразила готовность поддержать перспективные проекты.

"Мы приветствуем и поддерживаем инновационные идеи для развития отечественной энергетики, в частности, повышение потребления электроэнергии. Мы готовы оказывать необходимую поддержку со стороны министерства в рамках наших полномочий", – сказала Буславец.

Как сообщалось, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров, как минимум, на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

Группа в составе 11 газотранспортных операторов из девяти стран ЕС (в частности, Enagas, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas и Terega при поддержке Guidehouse) представила план развития панъевропейской инфраструктуры транспорта газа, большую часть из которой планируется создать на базе существующих газопроводов.

МинПром

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