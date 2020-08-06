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Потребление стали в ЕС падает пятый квартал подряд

06.08.20 08:02 , МеталлСервис
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Как следует из данных ассоциации европейских сталепроизводителей Eurofer, в первом квартале 2020 года видимое стальное потребление в ЕС продемонстрировало снижение пятый квартал подряд и составило 37,6 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 12%.

Для сравнения - по итогам четвёртого квартала 2019 снижение составило 10,8%, для всего 2019 года - 5,3% до 154 млн. тонн.

Внутренние поставки в первом квартале уменьшились на 8% (как и в четвёртом квартале 2019). Импорт металлопродукции сократился на 20% в годовом сопоставлении до 8,4 млн. тонн, что соответствует 21,2% от общего объёма потребления.

Как сообщает Reuters, в июне Eurofer было заявлено, что с марта стальной спрос в ЕС упал примерно на 50% в связи с закрытием предприятий многими ключевыми отраслями, в частности, автопроизводителями.

Восстановления объёмов в Eurofer ожидают не ранее конца 2020-начала 2021 года.

МинПром

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