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В Украине будут по-новому считать стоимость автомобилей
05.08.20 17:46 , РБК Украина
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Сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины внес поправки в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах. Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончарук, который присутствовал на заседании правительства.
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