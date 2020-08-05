Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине будут по-новому считать стоимость автомобилей

05.08.20 17:46 , РБК Украина
печать
размер текста:

Сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины внес поправки в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах. Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончарук, который присутствовал на заседании правительства.

До этого Винницкий окружной суд в своем решении постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.

Ранее Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров, поставляющих автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, который увеличивает налог на продажу автомобилей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
Шмыгаль расскажет мэрам, что такое правильный карантин
17:27
Банки снизили ставки по депозитам в гривне
17:09
Укргаздобыча никак не запустит в работу 11 скважин из-за бюрократии
16:50
Кабмин либерализовал грузовые перевозки между Украиной и Беларусью
16:27
Центрэнерго хочет получить контроль над перспективными шахтами
16:03
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
15:48
Локализация производства не должна затронуть товары из стран ЕС и ВТО – вице-премьер
15:36
ЭМСС изготовила корпус турбины для Славянской ТЭС
15:22
Кабмин принял стратегию регионального развития на ближайшие 7 лет
15:17
Нацбанк оштрафовал финкомпанию WayForPay за отмывание грязных денег
15:04
Кабмин изменил правила поставок электроэнергии
14:49
НЛМК понизил прогноз по выпуску стали
14:36
Цена на золото обновила исторический максимум
14:33
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым
14:14
Украина экспортировала 3 млн тонн зерна нового урожая
14:09
Белорусский метзавод нарастил поставки проката для автопроизводителей Европы
13:45
Для Донбасса готовят новую экономическую стратегию
13:26
Украинцы продолжают активно завозить из Европы автохлам
13:03
Нефть уверенно дорожает на мировых рынках
12:47
Rio Tinto ввязалась в судебное разбирательство со своим подрядчиком
04.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!