В Украине будут по-новому считать стоимость автомобилей Сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины внес поправки в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах. Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончарук, который присутствовал на заседании правительства.



До этого Винницкий окружной суд в своем решении постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.



Ранее Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров, поставляющих автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.



Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, который увеличивает налог на продажу автомобилей.



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