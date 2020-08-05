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Банки снизили ставки по депозитам в гривне

05.08.20 17:27 , Бизнес Цензор
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Ставки по гривневым депозитам населения снизились с 9,6% годовых на конец июня до менее 9% на конец июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и менее 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечаают, что стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. При этом благодаря укреплению гривни уровень долларизации депозитов во втором квартале снизился на 3.8 процентного пункта – до 40,7%.

По данным Нацбанка, во втором квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал и на 24,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Гривневые вклады населения в апреле-июне выросли на 10,9% (+24,1% год к году), преимущественно за счет вкладов до востребования.

В то же время портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года.

"Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты. Во втором квартале сокращалась доля неработающих кредитов, в том числе в государственных банках, вследствие списаний", – пояснили в НБУ.

Уровень покрытия неработающих кредитов резервами вырос за квартал на 1.2 п.п., до 96,8%, обновив исторический максимум.

МинПром

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