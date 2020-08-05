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ЭМСС изготовила корпус турбины для Славянской ТЭС

05.08.20 15:36
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"Энергомашспецсталь" зготовила цельнолитые верхнюю и нижнюю половины корпуса турбины для Славянской ТЭС. Масса каждой половины корпуса составляет более 50 тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

"Принципиальной особенностью в их изготовлении, прежде всего, явились их габаритные размеры - 7300×4600×2100 мм. Ранее эти и аналогичные отливки изготавливались в сварно-литом исполнении из частей меньших размеров с последующей сваркой у заказчика", - говорится в сообщении

Как отмечается в сообщении, конструкция цельнолитых отливок имеет ярко выраженную нетехнологичность за счет наличия патрубков большой длины и сложных сопряжений стенок различных толщин. Такая конструкция вызвала определенные трудности в создании направленности затвердевания металла, которая является определяющим фактором получения отливок с минимальным количеством трещин и усадочных пористостей.

"Данные половины корпуса изготовлены с размерной точностью ±10 мм размера межцентрового расстояния патрубков, т. к. готовая турбина должна быть в собранном виде вмонтирована в уже существующие на станции трубопроводные системы подачи пара", - говорится в сообщении.

В соответствии с подписанным в 2019 году контрактом, первая половина корпуса, предназначенная для реконструкции Славянской ТЭС, была отправлена заказчику в мае 2020 г. Изготовление второй половины находится в стадии производства, изделие будет отгружено в соответствии с контрактом.

МинПром

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