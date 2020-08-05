|
Нацбанк оштрафовал финкомпанию WayForPay за отмывание грязных денег
05.08.20 15:17
печать
3 августа 2020 года НБУ сообщил, что наложил штраф 51 тыс грн на финансовую компанию "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" "за повторное непредоставление, предоставление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов финучреждением на запросы Нацбанка, необходимые для выполнения функций по надзору за учреждением, а также за нарушение других требований законодательства по вопросам финмониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении НБУ.
Компания принадлежит Геннадию Васюкову через кипрскую фирму "Компейр групп лимитед" (Никоссия).
Г.Васюков серийный предприниматель в сфере IT. Он также адвокат, член Национальной ассоциации адвокатов Украины, член Международной ассоциации юристов и управляющий партнер в юркомпании «Васюков, Остапюк и партнеры».
Г.Васюков около 10 лет трудился в налоговой службе. В 2006 г возглавлял юрдепартамент и входил в состав набсовета холдинга «Global Spirits» (Украина, РФ, США), крупнейшего алкогольного производителя Восточной Европы, в который входят ТМ «Хортица», «Шустов», «Благов», «Медовуха », «Ореанда» и другие.
В 2014 году Г. Васюков стал соучредителем компании "Wayforpay", платежной онлайн системы, которая имеет лицензии НБУ и Нацбанка Чехии.
В 2015 г он принимал участие в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро, вышел во второй отборочный тур, но проиграл в связи с профнепригодностью.
Васюков также участвовал в конкурсе на должность председателя Государственной фискальной службы и даже вышел в финал, но не был назначен.
"Wayforpay", которую НБУ наказал за отмывание, занимается, в основном, безналичными платежами, переводами с карты на карту.
Уставный фонд компании 5 млн грн.
Алексей Комаха
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
04.08.20