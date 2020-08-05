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Локализация производства не должна затронуть товары из стран ЕС и ВТО – вице-премьер

05.08.20 15:48 , Европейская правда
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Законопроект №3739 о локализации в государственных закупках противоречит международным обязательствам Украины, а потому законопроект, в случае его принятия, может не применяться к товарам, импортируемым из стран ЕС и ВТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе на запрос ЕвроПравды вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Письменный ответ на запрос редакции был предоставлен пресс-службой вице-премьера.

"В текущей редакции законопроект № 3739 противоречит международным обязательствам Украины. Поэтому... предполагаем, что соответствующий законопроект (даже в случае его принятия) не будет применяться к странам ВТО и ЕС, поскольку международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", - говорится в ответе.

В офисе вице-премьера также отмечают, что подобные механизмы поддержки украинского производителя "должны нарабатываться в правительстве, потому что это позволяет подкрепить их соответствующими расчетами (в частности, по ожидаемому экономическому эффекту)".

В правительстве выражают надежду, "что инициатива в том формате, как она содержится в законопроекте № 3739, не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента Украины, в частности дальнейшее движение Украины к интеграции во внутренний рынок ЕС, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, дальнейшее движение в направлении "промышленного" и "энергетического" безвиза".

Напомним, в прошлом месяце Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3739, который предусматривает введение дополнительного критерия в системе государственных закупок - уровня локализации производства.

С критикой этого законопроекта выступил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

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