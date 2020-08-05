Кабмин принял стратегию регионального развития на ближайшие 7 лет Кабинет министров утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.



Речь идет о таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях, естественно заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.



Стратегическими целям регионального развития являются: формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.



Кроме того, введены новые подходы к политике регионального развития: переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала,

оказания поддержки отдельным территориям, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.



На заседании правительства министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что центральным объектом государственной политики определили различные типы территории и отошли от стандартной привязки такой, как области, села и города.



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