Кабмин изменил правила поставок электроэнергии Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. "Энергоатом" получил возможность продавать на рыке 40% своей электроэнергии.



Соответствующее постановление принято на заседании правительства 5 августа с доработкой в трехдневный срок.



Как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство пытается урегулировать кризисную ситуацию энергетики и сбалансировать рынок.



По его словам, постановлением формируется новый механизм ПСО.



"Будет увеличен объем электроэнергии, который государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двусторонним договорам и других сегментах рынка", - сказал он.



Д.Шмыгаль напомнил, что сейчас "Энергоатом" продает по фиксированным ценам 90% электроэнергии. Постановление меняет эту ситуацию.



"Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей, то есть 50% произведенной электроэнергии "Энергоатомом" будет направляться на нужды населения, это 1 копейка за киловатт, при этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать практически 40% электроэнергии по рыночным условиям. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным", - сказал Д.Шмыгаль.



Согласно постановлению, НАЭК "Энергоатом" продает электрическую энергию ГП "Гарантированный покупатель" в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения на территории ОЭС Украины по цене 10,0 грн/МВт.ч. Остальные производимой электроэнергии ГП "НАЭК "Энергоатом" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.



Кроме того, "Укргидроэнерго" продает 30% от объема отпуска электрической энергии на ГЭС ГП "Гарантированный покупатель" по цене 10,0 грн/МВт.час. Остальные произведенной электрической энергии ЧАО "Укргидроэнерго" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.



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