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НЛМК понизил прогноз по выпуску стали

05.08.20 14:49 , МеталлТорг
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Российская группа НЛМК пересмотрела в сторону понижения (-1,6%) прогноз по выпуску стали в Липецке по итогам текущего года.

В 2020 года компания планирует произвести на липецкой площадке 12,2 млн тонн стали по сравнению с озвученными на Дне инвестора в марте 2019 года ожиданиями в 12,4 млн тонн, говорится в презентации группы.

Выпуск чугуна в этом году составит 12,7 млн тонн против прогнозировавшихся ранее 13,5 млн тонн.

Компания также подтвердила ориентир по capex на 2020 год в размере 1-1,1 млрд долл., из которых около 300 млн долл. планируется направить на поддержание текущей деятельности, еще 300 млн долл. - на капремонты доменных печей и конвертерных печей в Липецке, 500 млн долл. - в проекты развития, реализуемые в рамках "Стратегии 2022".

Среднегодовой размер капзатрат в период реализации стратегии составит, как и сообщалось ранее, 900 млн долл.

МинПром

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