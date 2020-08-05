Белорусский метзавод нарастил поставки проката для автопроизводителей Европы По итогам 6 месяцев 2020 г. ОАО "БМЗ" — управляющая компания холдинга "БМК" нарастило экспорт в страны ЕС сортового проката, предназначенного для автомобилестроения. Речь идет о конструкционном прокате диаметром 20-80 мм. Данной продукции было реализовано на 18,3 млн долл., что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



Всего за январь-июнь 2020 г. БМЗ экспортировал более 36 тыс. т конструкционного проката диаметром 20-80 мм на $19,3 млн. Почти 96% данной продукции было реализовано в страны Европейского союза. Более чем в 2 раза ее экспорт был увеличен в Австрию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Хорватию и Чехию.



Лидером роста, как отметил генеральный директор "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" Дмитрий Корчик, является Франция, куда отгрузки данной продукции по сравнению с 2019 г. возросли в несколько раз. Ведущим потребителем проката БМЗ в данной стране является известный производитель штоков гидроцилиндров. В целом, импортерами белорусского конструкционного проката диаметром 20-80 мм на европейском пространстве являются предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих для мирового автопрома.



Для Белорусского металлургического завода выход на премиальный рынок автомобилестроения стал возможен после запуска в 2015 г. сортопрокатного цеха № 2. В настоящее время в нем производится почти половина выпускаемой на заводе инновационной продукции, которая в общем объеме отгрузки предприятия по итогам первого полугодия 2020 г. составляет почти 24%. Так, в минувшем году СПЦ-2 отгрузил 63 вида инновационной продукции объемом 321 тыс. т на 331 млн руб. Почти 70% данного объема было реализовано на экспорт.



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