Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым

Ильменит производства Объединенной горно-химической компании отгружается в адрес ЧАО "Крымский ТИТАН" в аннексированном Крыму. Об этом говорится в публикации сайта "Миротворец".

Отправка законспирирована и осуществляется по маршруту Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск двумя судами – греческим VENTO и сирийским SOURIA. Последнее пребывает в санкционном списке финансовой разведки США, как неоднократно нарушавшее запрет на вход в территориальные воды Крыма.

На сайте портала Дело говорится, что судна доставляют иршанский ильменит ОГХК объемом 24 тыс. тонн и стоимостью EUR 3,7 млн. Он приобретен у ОГХК по контракту немецкой ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Ее директор – Олег Цюра заключил сделку с руководителем ОГХК Питером Девисом на поставку этих объемов 17 июня.



Эксперты утверждают, что контракт Девиса и Цюры весьма необычен для рынка.



"Он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих – трейдер готов взять сразу большой объем продукции – 24 тыс. т, не протестировав его», - анализирует директор ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук. Очевидно, считает эксперт, покупатель знает, что берет. Именно ильменит Иршанского ГОКа обеспечивал "Крымский Титан" до 2014-го года. "Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства", - говорит Гордейчук.

Ильменит ОГХК отгружается в Крым при содействии руководства ОГХК и Фонда госимущества. Об этом рассказали изданию портовики.



Со стороны ОГХК за обеспечение сделки отвечал член правления Юрий Соловей, близкий к экс-руководителю Администрации морских портов Украины Юрию Васькову. Именно они, по словам работников порта, "пушили" загрузку VENTO без определенного порта выгрузки. А когда таможенники задержали отправку, в процесс вмешался глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Отгрузка еще идет. 3 августа судно "SOURIA" затаривалось второй партией ильменита в турецком порту Hopa (Хопа). Это видно из портовых отчетов "Миротворца".

Объединенная горно-химическая компания создана в августе 2014 года. Управляет Иршанским горно-обогатительным комбинатом и Вольногорским горно-металлургическим комбинатом.



2018 год завершила с чистой прибылью 114,9 млн грн. Стоимость активов составляет 3,4 млрд грн.



В феврале 2020 года Фонд госимущества сменил руководство компании.



С апреля ОГХК руководит Питер Девис. Предприятие выставлено на приватизацию в 2020 г.



МинПром



Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...