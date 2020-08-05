Цена на золото обновила исторический максимум в среду, пробив на предыдущей сессии отметку в 2 тыс. долл. на фоне снижения доллара и доходности гособлигаций США, а также ожиданий новых мер поддержки экономики, передает Reuters.
Спотовая цена на золото выросла на 0,74% до 2033,03 долл. за тройскую унцию к 10:00 по киевскому времени, ранее достигнув рекордного максимума в 2038,63 долл.
"Падение доллара и номинальной доходности на фоне сохраняющихся спекуляций о глобальном росте и любом американском фискальном плане (мер помощи экономике) - это то, что фундаментально подтолкнуло цены на золото вверх", - сказал аналитик IG Markets Кайл Родда.
"Прогноз для золота остается очень сильным. Интересно, что мы видели, как трейдеры сокращали длинные позиции в золоте на протяжении всего этого недавнего ралли, что предполагает, что новые покупатели все еще могут вернуться на рынок и подтолкнуть цены еще выше", - сказал он.
Переговорщики Белого дома во вторник пообещали работать "круглосуточно" с демократами Конгресса, чтобы попытаться достичь соглашения о новых мерах помощи экономике к концу этой недели, в то время как пандемия наносит США тяжелый урон.
Палладий подорожал на 1,23% до 2.165,54 долл. за унцию, серебро прибавило 2,08% до 26,54 долл. за унцию. Цена на платину увеличилась на 1,07% до 947,64 долл.