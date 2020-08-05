Для Донбасса готовят новую экономическую стратегию Украина разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабинету министров Украины может быть представлена ее дорожная карта, заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



"Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", - написал А.Резников в колонке для Atlantic Council.



По его задумке, этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, которые в настоящее время находятся под контролем украинского правительства, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.



А.Резников указал, что инвесторы в современном мире работают и в "горячих точках".



"Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров", - рассказал он.



Вице-премьер надеется представить правительству Украины дорожную карту экономического развития Донбасса в сентябре. "Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", - отметил он.



А.Резников обратил внимание на необходимость изначально задать правильный тон, что данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".



По его мнению, в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль в этом процессе



Вице-премьер Украины провел аналогию, что европейские инвестиции могут создать "новую эру возможностей роста" на Донбассе, как когда-то они превратили этот регион в один из промышленных двигателей континента в 19 веке.



"Восстановленный и обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные центры Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях", - считает он.



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