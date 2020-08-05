Украинцы продолжают активно завозить из Европы автохлам В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. Это на 43% больше, чем в июле прошлого года и на 17% больше относительно предыдущего месяца.



Напомним, количество июльских регистраций новых легковых автомобилей составило 8,4 тыс. шт.



В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 80% первичного рынка легковых авто.



Наиболее популярной маркой в этом сегменте автомобильного рынка остается Volkswagen. В отчетном месяце 5,6 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.



На втором месте Ford. В течение июля было зарегистрировано 3,4 тыс. б/у-шных Фордов.



Третьей по популярности стала Skoda с результатом – 2,8 тыс. авто.



Автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс. украинцев.



Замыкает пятерку лидеров – Nissan, в июльском зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.



Всего с начала года украинскую прописку получили 173,6 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что почти в 4 раз больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.



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