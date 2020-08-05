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Нефть уверенно дорожает на мировых рынках

05.08.20 13:03 , РБК Украина
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Цены на нефть в среду, 5 августа, вернулись к росту, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру и в США. Поддержку ценам оказывают переговоры о новом пакете помощи американской экономике.

Нефть марки Brent подешевела на 1,42%, до 45,06 долл. за баррель к 12:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 1,46%, до 42,31 долл. за баррель.

Brent поднялась выше 45 долл. впервые с 6 марта, когда цены на нефть рухнули из-за провала сделки ОПЕК+, а также эпидемии COVID-19.

Поддержку ценам оказали данные о резком снижении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы упали на 8,6 млн баррелей до 520 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 августа.

"Можно с уверенностью сказать, что запасы нефти в США находятся в устойчивом нисходящем тренде, если официальные цифры подтвердят снижение на прошлой неделе", - отметили аналитики ING Economics.


Поддержку ценам на нефть оказывают переговоры между демократами в Конгрессе и Белым домом о новом пакете помощи. Переговорщики Белого дома пообещали работать "круглосуточно" с демократами Конгресса, чтобы попытаться достичь соглашения о новых мерах помощи экономике к концу этой недели, в то время как пандемия наносит США тяжелый урон.

МинПром

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