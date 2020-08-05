Нефть уверенно дорожает на мировых рынках Цены на нефть в среду, 5 августа, вернулись к росту, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру и в США. Поддержку ценам оказывают переговоры о новом пакете помощи американской экономике.



Нефть марки Brent подешевела на 1,42%, до 45,06 долл. за баррель к 12:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 1,46%, до 42,31 долл. за баррель.



Brent поднялась выше 45 долл. впервые с 6 марта, когда цены на нефть рухнули из-за провала сделки ОПЕК+, а также эпидемии COVID-19.



Поддержку ценам оказали данные о резком снижении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы упали на 8,6 млн баррелей до 520 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 августа.



"Можно с уверенностью сказать, что запасы нефти в США находятся в устойчивом нисходящем тренде, если официальные цифры подтвердят снижение на прошлой неделе", - отметили аналитики ING Economics.





Поддержку ценам на нефть оказывают переговоры между демократами в Конгрессе и Белым домом о новом пакете помощи. Переговорщики Белого дома пообещали работать "круглосуточно" с демократами Конгресса, чтобы попытаться достичь соглашения о новых мерах помощи экономике к концу этой недели, в то время как пандемия наносит США тяжелый урон.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



