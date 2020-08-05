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Ликвидация последствий аварии на Норникеле займет пять лет

05.08.20 12:39
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Работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей под Норильском на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК "Норильский никель"), могут продлиться до 2025 г.

Это следует из проекта комплексного плана мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который был представлен "Норникелем" в комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты, пишет газета "Ведомости".

В 2020‒2022 гг. планируется провести рекультивацию загрязненных участков, сбор загрязненного грунта и сорбента, откачку и сбор нефтепродуктов и т. д. После окончания сбора нефтепродуктов планируются "мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов". На протяжении всего периода работ по ликвидации последствий Росгидрометом будет проводиться мониторинг почв, вод, растительности, рыб и птиц.

Для помощи по выполнению работ "Норникель" предлагает привлечь научные институты РАН, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ и проч. Контроль будет осуществляться со стороны Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов и др.

Напомним, 29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.

МинПром

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