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КНР начала наращивать импорт бокситов

05.08.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Таможенной администрации КНР, в июне 2020 г. национальные компании импортировали 10,4 млн т бокситов, что на 9,4% превысило майский показатель и на 17,6% - уровень июня 2019 г.

Всего в первом полугодии текущего года в Китай поступило из-за рубежа 58,3 млн. бокситов. Это на 30,3% больше, чем в тот же период годичной давности.

Почти 97% китайского импорта данного сырья пришлось на три страны — Гвинею, Австралию и Индонезию. Причем хотя китайские компании активно разрабатывают гвинейские месторождения, в первой половине 2020 г. поставки бокситов из этой страны в Китай снизились на 1,2% по сравнению с январем-июнем 2019 г.

В то же время Австралия нарастила экспорт бокситов в Китай на 16,7%, а Индонезия — на 54,2%.

МинПром

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