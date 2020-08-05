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Прибыль Ferrexpo упала на 7,6%

05.08.20 11:46 , Интерфакс Украина
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Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам первого полугодия 2020 года получила 249,91 долл. млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года (270,35 млн долл.). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно полугодовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка за отчетный период снизилась на 1,4% – до 775,83 млн долл. при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.

EBITDA сократилась на 5,4% - до 352 млн долл. (в первом полугодии 2019-го – 372 млн долл.), а чистый долг уменьшился с начала года с 282 млн долл. до 174 млн долл.

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили 96 млн долл. по сравнению со 114 млн долл. в первом полугодии прошлого года.

Неисполнительный глава совета директоров Стив Лукас назвал такие результаты положительными в условиях пандемии и спада мировой экономики, и объявил о промежуточных дивидендах в размере 6,6 цента на акцию, что соответствует ранее объявленным в июне промежуточным дивидендам и отражает высокую ликвидность компании.

"Компания осторожно подошла к неопределенности текущих глобальных событий, сокращая запасы в течение всего периода, снизив чистый долг до 174 млн долл. и увеличив денежные средства до 169 млн долл. по состоянию на 30 июня 2020 года", – отметил он.

По словам С.Лукаса, в настоящее время на показатели позитивно влияют результаты ремонтных работ, выполненных на производстве в 2019 году и в первом полугодии этого года.

Он снова подтвердил, что Ferrexpo продолжает инвестировать и стремится удвоить объем производства в Украине в среднесрочной перспективе.

МинПром

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