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Таиланд решил обложить прокат из Китая пошлинами

05.08.20 10:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли Таиланда объявило о введении антидемпинговых пошлин на оцинкованную сталь, импортируемую из Китая. Ставка пошлины составит 35,67% для всех поставщиков из КНР.

Данное расследование стартовало в конце февраля текущего года. Его инициатором выступила компания Posco Coated Steel (Thailand).

Пошлины распространяются на 28 видов проката с покрытиями. Из-под их действия исключен, в частности, оцинкованный лист толщиной от 2,3 мм, используемый в автомобилестроении.

Кроме того, с 27 августа все производители и импортеры оцинкованной стали толщиной от 0,11 до 1,80 мм должны будут получать сертификаты Thailand Industrial Standards Institute (TISI), подтверждающие соответствие их продукции национальным стандартам.

По данным Министерства торговли Таиланда, за первые пять месяцев 2020 г. на национальный рынок поступило из-за рубежа 705 тыс. т оцинкованной стали, главным образом, из Китая и Вьетнама.

МинПром

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