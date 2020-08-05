Тимошенко призывает не сдавать интересы страны из-за 1 млрд евро Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3955 о наблюдательных советах на государственных предприятиях.



В эфире телеканала "112. Украина" она напомнила, что для получения очередного займа страну обязывают ввести наблюдательные советы еще на 15 мощных украинских государственных предприятиях и снять любые ограничения на зарплаты надзирателей.



"На 1 млрд 200 евро нам ставят требования отдать все, что у нас есть, наши экономические ценности, нашу собственность, наши финансовые потоки. Получается, что у нас покупают страну, наши ресурсы и возможности за эти деньги? Нам нужно прекратить такую практику, чтобы Украинe не воспринимали как третьесортную страну, которую можно с очередной заем упаковать и поставить на службу другим национальным интересам", - сказала Ю.Тимошенко.



Именно поэтому, по ее словам, она и зарегистрировала в парламенте законопроект о наблюдательных советах в государственных корпорациях и государственных предприятиях.



"Этот закон предусматривает, что правительство будет управлять государственными корпорациями, как написано в Конституции. А не то, что за последние шесть лет правительствами Порошенко, а сейчас правительствами Зеленского через наблюдательные советы отсекли управления нашими государственными предприятиями от Кабинета министров и от государственных интересов. Мы будем настаивать, чтобы вернулось управление государственными предприятиями, корпорациями назад к государству", - заверила Ю.Тимошенко.



Политик напомнила, что предварительно зарегистрировала в парламенте законопроект, согласно которому любой иностранный лоббизм на территории страны должен декларироваться, публиковаться. "Те, кто лоббирует чужие интересы, должны показать, сколько они за это получили денег и какие цели поставили", - сказала Ю.Тимошенко. ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



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