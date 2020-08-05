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В Корее решили продать местные активы японской Nippon Steel

05.08.20 10:22 , Металлоснабжение и сбыт
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Пхоханское отделение окружного суда южнокорейского города Тэгу приняло решение о принудительной продаже активов японской металлургической корпорации Nippon Steel в пользу четырех истцов, которые в 1940-е годы были насильно мобилизованы на японские металлургические предприятия компании Japan Iron & Steel Co., предшественника Nippon Steel.

Этот вердикт привел к новому обострению отношений между Южной Кореей и Японией, которые и так сильно испортились после того как корейский Верховный Суд в 2018 г. вынес вердикт о взимании компенсации с компаний Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries, которые во время Второй мировой войны использовали подневольный труд корейских рабочих. В 2019 г. японская сторона проиграла апелляционное слушание.

Возмущение японской стороны вызвано тем, что подобные вопросы были урегулированы в 1965 г. при налаживании дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей. Более 50 лет эти проблемы ни разу не поднимались.

Сумма компенсации составляет 400 млн вон (около 335 тыс. долл.). На эту сумму могут быть проданы акции Nippon Steel в совместном предприятии с южнокорейской металлургической корпорацией Posco. Японская корпорация заявила, что обжалует судебное решение.

Между тем конфликт между двумя странами вышел за пределы вопроса о военных компенсациях. В прошлом году Япония ограничила поставки в Корею трех видов материалов, необходимых для производства электроники. Корея, в свою очередь, оспаривает это решение в ВТО.

МинПром

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