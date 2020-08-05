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Украина не может кормить бездельников в набсоветах госкомпаний - мнение

05.08.20 10:10
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Большие зарплаты в наблюдательных советах госкомпаний приемлемы только в случае достижения высоких результатов работы. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Если этого нет – ни о каком высоком окладе и речи быть не может. Мы не настолько богаты, чтобы кормить армию бездельников", - заявила народный депутат.

Она напомнила, что одним из условий для получения второго транша на 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза является отмена ограничения по оплате работы членов наблюдательных советов 15 крупнейших государственных предприятий.

Как известно, весной после череды скандалов зарплаты членов набсоветов и чиновников высокого ранга были ограничены планкой в 47 тыс. грн. Но пять дней тому назад Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передал президенту Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой отменить ограничения. При этом А.Абромавичус в письме заявил, что эти люди якобы "страдают".

"Страдают, бедные, изголодались, - прокомментировала В.Гриб. – Для тех, кто запямятовал, напомню: согласно информации из открытых источников, заработная плата главы набсовета АО УЗ Шевки Аджунера за период с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года составила 13,833 млн грн. Его подчиненные за тот же период получили по 11,733 млн грн. Таким образом, в среднем уровень ежемесячной заработной платы у главы набсовета составил 690 тыс. грн, у упомянутых членов набсовета - по 585 тыс. грн.".

"Сейчас главы набсоветов госкомпаний пытаются отменить действующие ограничения зарплат. Еще бы. Тяжко жить на воде и хлебе. А теперь оказывается, что это – одно из требований кредиторов" , - добавила она.

МинПром

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