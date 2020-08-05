В первом полугодии Метинвест увеличил выплавку стали на 1% В январе-июне 2020 года предприятия группы "Метинвест" увеличили выплавку стали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,963 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Увеличение выплавки произошло вследствие увеличения производства на Мариупольском меткомбинате им Ильича, на 38 тыс. тонн из-за перераспределения чугуна в пользу производства стали благодаря запуску нового оборудования. В то же время выплавка стали на "Азовстали" осталась на уровне первого полугодия 2019 года.



В первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производство чугуна на мариупольских комбинатах выросло на 1% – до 4 066 тыс. тонн – из-за увеличения производства на "Азовстали" на 97 тыс. тонн в результате запуска высокопроизводительной доменной печи №3 после капитального ремонта с модернизацией в июне 2019 года. В то же время снижение производства чугуна на ММКИ составило 39 тыс. тонн в результате проведения капитального ремонта доменной печи №3 в четвертом квартале 2019 года – первом квартале 2020 года с переносом ее запуска ввиду снижения спроса на рынке и доменной печи №4 во втором квартале 2020 года.



В первом полугодии 2020 года производство товарных полуфабрикатов увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1 517 тыс. тонн. "Так, производство товарных слябов выросло на 131 тыс. тонн ввиду наличия спроса. При этом производство товарного чугуна снизилось на 53 тыс. тонн – в основном, из-за перенаправления чугуна для производства стали на ММКИ и последующих переделов", - сказано в отчете.



Производство готовой продукции снизилwww.minprom.uaось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 824 тыс. тонн.



Производство кокса снизилось на 4% по отношению к аналогичному периоду 2019 года – до 2 373 тыс. тонн – в результате снижения среднего количества используемых коксовых печей на Авдеевском КХЗ по сравнению с первым полугодием прошлого года, что было частично компенсировано консолидацией объемов производства ДКХЗ со второго квартала 2020 года.



Производство общего железорудного концентрата выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 15 174 тыс. тонн – вследствие увеличения добычи руды на трех ГОКах и переработки руды третьих лиц на Центральном ГОКе.



Производство товарной железорудной продукции выросло на 13% по отношению к аналогичному периоду 2019 года – до 9 828 тыс. тонн. При этом производство товарного концентрата выросло на 52% – до 7 288 тыс. тонн – в основном, за счет увеличения производства общего концентрата и оптимизации портфеля заказов на Северном ГОКе. В результате производство товарных окатышей снизилось на 35% – до 2 540 тыс. тонн.



Производство угольного концентрата выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 536 тыс. тонн – за счет добычи угля на новых шахтах.



МинПром



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