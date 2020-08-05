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ФБР провело обыск в компании, связанной с Колмойским

05.08.20 08:11
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ФБР во вторник провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским. Об этом местному изданию cleveland.com сообщила агент ФБР Вики Андерсон, передает БизнесЦензор.

Обыски прошли в офисе компании в принадлежащей ей же здании One Cleveland Center.

Андерсон уточнила, что агенты также получили ордера на обыски по этому делу в Майами.

Как сообщалось, по данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около 750 млн долл.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.

МинПром

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