В Италии построили мост из стали Метинвеста В итальянской Генуе 3 августа открыли новый мост взамен обрушившегося два года назад. Для строительства моста "Метинвест" поставил 18,5 тысяч тонн высокопрочного проката – это большая часть от всего объема стального сооружения, сообщает пресс-служба компании.



Старый мост Моранди проходил над рекой Польчевера и железнодорожными путями. Соединял две части Генуи и связывал Лигурию с портом и основными европейскими транспортными коридорами. 14 августа 2018 года один из пролетов моста обрушился вместе с десятками автомобилей на нем. Трагедия унесла жизни 43 человек.



За проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой «Метинвест» связывают более десяти лет сотрудничества.



"В строительстве такого уровня сталь – единственный материал, способный обеспечить прочность, надежность и износостойкость на долгие времена. Для этого проекта было крайне важно, чтобы поставщик мог гарантировать производство значительного объема стали в кратчайшие сроки. Я работал с "Метинвестом" раньше и поэтому был уверен, что компания точно выполнит эти требования. Это был выбор, подтвержденный результатами. "Метинвест" — наш исторический партнер, надежный и гарантирующий качество", - сказал руководитель проекта строительства моста операционный директор компании Fincantieri Infrastructure.



Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника — в память о каждом погибшем в катастрофе.



Это "умный" мост: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией.



Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживают 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров.



Мост стоимостью 202 млн евро построили всего за год. Устойчивость и долговечность конструкции обеспечивает металлический каркас. Всего на сооружение ушло 24 тысячи тонн стали.



"Метинвест" стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal.



Специально для этого проекта предприятие выдержало всевозможные проверки безопасности и испытания качества продукции от Fincantieri и сертификационного общества RINA. Во время поставок металла его дополнительно тестировала железнодорожная компания Rete Ferroviaria Italiana, так как мост проходит над железной дорогой. 70% продукции сертифицировали независимые инспекторы. Проектом управляла команда из 20 человек с различными функциями из Украины и Италии. Все материалы были поставлены в срок.



"Мы гордимся, что стали частью этого проекта. Для нас это нечто большее, чем просто работа. Головной офис «Метинвеста» по европейским продажам находится в Генуе. Обвал моста стал ужасной новостью для всей нашей команды. Поэтому мы предложили нашему давнему партнеру Fincantieri оптимальное решение, которое помогло городу восстановиться после трагедии", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.



"Метинвест" – основной поставщик толстого листа в Италии, занимает четверть местного рынка стали и управляет двумя прокатными заводами.



Metinvest Trametal в Сан-Джорджо ди Ногаро (Удине) в 2019 году произвел около 500 тысяч тонн плоского проката. Ferriera Valsider в Оппеано (Верона) в прошлом году выпустил 140 тысяч тонн плоского проката и 520 тысяч тонн горячекатаного рулона.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



