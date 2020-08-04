Ярославский с китайцами будут модернизировать Мотор Сич Представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич", сообщается в пресс-релизе DCH во вторник.



В сообщении напоминается, что DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".



"Силами DCH построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса", - отмечается в пресс-релизе.



ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.



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