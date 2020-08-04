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YASNO будет поставлять газ населению и компаниям

04.08.20 17:31
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Энергобренд ДТЭК - YASNO, кроме электроэнергии и энергоэффективных решений, будет поставлять природный газ населению и юридическим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных енергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.

"Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно в своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов ", - сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком также смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

МинПром

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