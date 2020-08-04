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Аргентина убедила кредиторов реструктуризовать ее долг в 65 млрд долл.

04.08.20 17:10 , Интерфакс
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Правительство Аргентины договорилось с тремя ключевыми группами кредиторов страны об условиях реструктуризации госдолга на общую сумму 65 млрд долл.

Прорыв в переговорах произошел спустя несколько месяцев после их начала, и в какой-то момент казалось, что соглашения не будет, пишет газета Financial Times.

В сообщении, распространенном аргентинским правительством во вторник, говорится, что достигнутые договоренности "позволят членам групп кредиторов и другим держателям облигаций поддержать предложение страны о реструктуризации долга и обеспечить Аргентине существенное снижение долговой нагрузки".

Держателям аргентинских облигаций предстоит проголосовать за предложение властей о реструктуризации долга, и по-прежнему существует вероятность того, что кто-то из инвесторов решит его заблокировать. Однако, если оно наберет достаточную поддержку, Аргентина сможет избежать наихудшего сценария развития ситуации, включающего закрытие стране доступа к международным рынкам капитала на многие годы, как это было после ее дефолта в 2001 году.

В мае 2020 года Аргентина оказалась в состоянии дефолта уже в девятый раз в своей истории, не сумев произвести в срок процентные выплаты на общую сумму около 500 млн долл. по трем выпускам гособлигаций. Технический дефолт, однако, не повлек за собой немедленных правовых действий со стороны кредиторов, которые продолжили переговоры с правительством.

Среди инвесторов, входящих в ключевые группы кредиторов Аргентины, - фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.

Аргентина предлагает держателям облигаций обменять находящиеся в обращении бумаги на новые бонды с более дальним сроком погашения. В рамках достигнутого с кредиторами соглашения правительство страны пообещало "скорректировать сроки выплат по новым бумагам". Это улучшит условия для держателей бумаг, однако не приведет к увеличению общей суммы выплат по облигациям, которые Аргентина обязуется произвести в рамках своего предложения к кредиторам, говорится в сообщении правительства.

Реструктуризация долга даст Аргентине возможность возобновить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который выделил стране кредиты на 44 млрд долл. в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться с МВФ об отсрочке выплат по кредитам, срок которых приходится на 2021-2023 годы, что позволит стране избежать необходимости жесткой бюджетной экономии.

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