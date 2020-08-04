Обыски в Smart Energy негативно влияют на инвестиционный имидж газодобывающей отрасли Ассоциация газодобывающих компаний Украины обеспокоена ситуацией вокруг группы компаний Smart Energy и отмечает, что обыски, проведенные в компаниях группы сотрудниками НАБУ, негативно влияют на имидж газодобывающей индустрии в глазах иностранных инвесторов. Об этом сказано в заявлении АГКУ, передает "Апостроф".



Ассоциация отмечает, что компании группы Smart Energy работают открыто на рынке, отчитываются по международным стандартам Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI), вовремя уплачивают налоги в бюджеты и реализуют социальные проекты в регионах добычи. Предприятия группы неоднократно заявляли об открытости и готовности сотрудничать с госорганами. Несмотря на это, в последние годы на предприятиях Smart Energy был проведен ряд обысков и проверок со стороны контролирующих и правоохранительных органов.



"Хотим подчеркнуть, что необоснованные обыски, сейчас, когда отрасли нужны международные инвестиции, вредят не только деятельности компании, но и отталкивают инвесторов, которые хотят инвестировать в газодобывающую индустрию. Ассоциация газодобывающих компаний Украины негативно воспринимает давление на предприятия и призывает к урегулированию ситуации", - говорится в заявлении.



30 июля детективы НАБУ пришли с обыском в киевский офис компании Smart Energy. Правоохранители проводили выемку документов, связанных с покупкой компании "Аркона Газ-Энергия" в марте 2020 британской компанией Regal Petroleum (сейчас Enwell Energy, входит в группу Smart Energy). Аналогичные действия проводились в представительстве "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" (село Яхныки, Полтавская область).



Выемка осуществлялась в рамках расследования в производстве о законности выдачи в 2017 спецразрешения на добычу компании "Аркона Газ-Энергия". Производство было открыто в марте 2018.



По мнению экспертов, активизация производства по лицензии "Аркона Газ-Энергия" может быть следствием конфликта акционера "Укрнефти" Коломойского и Порошенко, окружению которого журналисты приписывали владение "Аркона Газ-Энергия" до ее покупки Смарт-Холдинг.



"Именно люди Коломойского драйверы процессов вокруг "Арконы". Они манипулируют правоохранителями и судами. Покупатели попали между "молотом и наковальней", до обысков дошло. Непонятно, какая связь между обстоятельствами получения "Арконой" лицензии и сделкой по покупке компании", - считает глава совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.



Британская Enwell Energy приобрела "Аркона Газ-Энергия" в марте 2020. "Аркона Газ-Энергия" владеет спецразрешением на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, расположенном в Полтавский области. Разрешение дает право на разработку участка площадью 97 кв км, которая находится в 15 км на восток от Свиридовского месторождения, на котором осуществляет добычу углеводородов один из активов Regal Petroleum. Спецразрешение было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 на 20 лет.



Enwell Energy является публичной британской компанией, акции которой котируются на Лондонской бирже AIM. В Украине осуществляет деятельность через представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" в Полтавской и ООО "Пром-Энерго Продукт" в Харьковской области, которые владеют спецразрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в состав группы Smart Energy.





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